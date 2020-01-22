فيلا راقية للإيجار 4 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)
|شرف وكالة الماسة ان تقدم الي زبنائها الكرام مجموعة من الفلل والشقق المفروشة الفاخرة والآمنة في مراكش للإيجار اليومي ولقضاء عطلة أحلامكم في أمتع الظروف . تتكون الفلل من 2 الي 22 غرفة و الشقق من 1 غرفة الي 3 غرف كما نضع رهن اشارتكم مجموعة من الخدمات المجانية +استقبال في المطار. +طاقم محترف من الطباخين والخادمات +سواق رهن الإشارة 24/24 +مواكبة الزبون وتتبع ادق التفاصيل منذ يوم الوصول الي يوم المغادرة وكالة الماسة العقارية التي تسهر علي راحتكم وتسعي لتوفير أحسن الخدمات 00212672138701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|chref
|التليفون:
|0672138701
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|العنوان:
|مراكش- Marrakech
مراكش ـ تانسيفت الحوز - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050014
(للإيجار)- في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب
111 درهم
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