فيلا راقية للإيجار 4 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا راقية للإيجار 4 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة - في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

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شرف وكالة الماسة ان تقدم الي زبنائها الكرام مجموعة من الفلل والشقق المفروشة الفاخرة والآمنة في مراكش للإيجار اليومي ولقضاء عطلة أحلامكم في أمتع الظروف . تتكون الفلل من 2 الي 22 غرفة و الشقق من 1 غرفة الي 3 غرف كما نضع رهن اشارتكم مجموعة من الخدمات المجانية +استقبال في المطار. +طاقم محترف من الطباخين والخادمات +سواق رهن الإشارة 24/24 +مواكبة الزبون وتتبع ادق التفاصيل منذ يوم الوصول الي يوم المغادرة وكالة الماسة العقارية التي تسهر علي راحتكم وتسعي لتوفير أحسن الخدمات 00212672138701
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: chref
التليفون: 0672138701

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العنوان: مراكش- Marrakech
مراكش ـ تانسيفت الحوز -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050014
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صورة الاعلان: فيلا راقية للإيجار 5 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة - في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

فيلا راقية للإيجار 5 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)

- في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

شرف وكالة الماسة ان تقدم الي زبنائها الكرام مجموعة من الفلل والشقق المفروشة الفاخرة والآمنة في مراكش.
القسم: 

111 درهم

22/1/2020
صورة الاعلان: فلل فاخرة للايجار المغرب مراكش - في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

فلل فاخرة للايجار المغرب مراكش

(للإيجار)

- في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

يشرف وكالة الماسة ان تقدم الي زبنائها الكرام مجموعة من الفلل والشقق المفروشة الفاخرة والآمنة في مراك.
القسم: 

اتصل

3/11/2019
صورة الاعلان: فلل مفروشة للايجار في مراكش - في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

فلل مفروشة للايجار في مراكش

(للإيجار)

- في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

السلام عليكم. نوفر لكل السياح القادمين إلى مدينة مراكش فلل مفروشة للكراء فلل على مستوى عال و أمان فل.
القسم: 

اتصل

25/10/2019
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