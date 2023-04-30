فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز

(For Sale)

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Ad Photo: فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز - in Alexandira Egypt

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فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز ومواصفات عالية الجودة. تتميز هذه الفيلا بموقعها الرائع والمناظر الخلابة والحدائق الجميلة التي تضمن لك الراحة والخصوصية والأمان والرفاهية. تتألف الفيلا من 4 غرف نوم و4 حمامات و2 رسيبشن ومطبخ أمريكي وتراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة، وتم تشطيب الفيلا بأعلى جودة وبتصميم داخلي فاخر وأنيق. وتتميز مساحة للفيلا بمساحة كبيرة تبلغ 250 متر مربع، 175 متر مباني و75 متر متر حديقة خاصة، مما يوفر لك مناظر خارجية خلابة للاسترخاء والراحة.
Contact The Advertiser:
Contact Name: hussein
Telephone: 01126616679

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Location: 45- alnakheel
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,900,000 Pound
Posting Date: 1/5/2023
Ad Number: 2180293
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Posting Date
Ad Photo: فرصة لامتلاك فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي - in Alexandira Egypt

فرصة لامتلاك فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

فرصة لامتلاك فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، تحتوي على جميع المواصفات التي تحتاجها لتحقي.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

3,900,000 Pound

30/4/2023
Ad Photo: فيلا نموذج الفيروز في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي. امتلكها الآن - in Alexandira Egypt

فيلا نموذج الفيروز في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي. امتلكها الآن

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

فيلا نموذج الفيروز في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي. امتلكها الآن واستمتع بالرفاهية والترفيه في موقع .
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

3,200,000 Pound

29/4/2023
Ad Photo: فيلا للبيع برج العرب الجديدة 320م2 - in Alexandira Egypt

فيلا للبيع برج العرب الجديدة 320م2

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

فيلا للبيع برج العرب الجديدة 320م2 •الحى الثالث •( فيلات ) •320م2 •نسبة البناء : 40% •ناصية (.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

1,700,000 Pound

27/2/2023
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