فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز ومواصفات عالية الجودة. تتميز هذه الفيلا بموقعها الرائع والمناظر الخلابة والحدائق الجميلة التي تضمن لك الراحة والخصوصية والأمان والرفاهية. تتألف الفيلا من 4 غرف نوم و4 حمامات و2 رسيبشن ومطبخ أمريكي وتراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة، وتم تشطيب الفيلا بأعلى جودة وبتصميم داخلي فاخر وأنيق. وتتميز مساحة للفيلا بمساحة كبيرة تبلغ 250 متر مربع، 175 متر مباني و75 متر متر حديقة خاصة، مما يوفر لك مناظر خارجية خلابة للاسترخاء والراحة.