فيلا رائعة جاهزة للانتقال 4غرف نوم غرفة خادمة في محمد بن زايد

(For Rent)
|- المنطقة الخارجية : موقف للسيارات حديقة - الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام غرفة نوم مطبخ تواليت - الطابق الأول : غرفة نوم ماستر مع بلكونة غرفة نوم ماستر غرفة نوم حمام - الطابق الثاني : غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل مخزن رووف توب الرقم المرجعي : VH982910 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- محمد بن زايد
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|12/5/2023
|Ad Number:
|2186268
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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