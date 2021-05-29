فيلا دوبلكس للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا دوبلكس للبيع - في القاهرة مصر

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دوبلكس في ارض الجولف. شارع سيد عفيفي موازي لشارع نبيل الوقاد قريب من كوبري النزهه. دور سابع عباره عن رسبشن كبير، حمام، مطبخ كبير. الدور الثامن عباره عن 4 غرف نوم و3 حمام ومطبخ اخر كبير مجهز، ليفنج، تراس كبير، غرفه منفصلة بالحمام للمربيه. جميع الغرف مكيفه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضا صابر شاكر
التليفون: 01000112833 - 01200059770

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العنوان: شارع سيد عفيفي. ارض الجولف مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096759
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