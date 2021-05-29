فيلا دوبلكس للبيع

(للبيع)
|دوبلكس في ارض الجولف. شارع سيد عفيفي موازي لشارع نبيل الوقاد قريب من كوبري النزهه. دور سابع عباره عن رسبشن كبير، حمام، مطبخ كبير. الدور الثامن عباره عن 4 غرف نوم و3 حمام ومطبخ اخر كبير مجهز، ليفنج، تراس كبير، غرفه منفصلة بالحمام للمربيه. جميع الغرف مكيفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضا صابر شاكر
|التليفون:
|01000112833 - 01200059770
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|العنوان:
|شارع سيد عفيفي. ارض الجولف مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096759
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