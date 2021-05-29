فيلا دوبلكس للبيع

دوبلكس في ارض الجولف. شارع سيد عفيفي موازي لشارع نبيل الوقاد قريب من كوبري النزهه. دور سابع عباره عن رسبشن كبير، حمام، مطبخ كبير. الدور الثامن عباره عن 4 غرف نوم و3 حمام ومطبخ اخر كبير مجهز، ليفنج، تراس كبير، غرفه منفصلة بالحمام للمربيه. جميع الغرف مكيفه