فيلا خاصة عائلية راقية تحفة معمارية 4 أدوار للبيع في مصر بالقاهرة - العبور

فيلا في القاهرة - مدينة العبور الحي الخامس أنا أستاذ جامعي والمالك المباشر للفيلا تتكون الفيلا من: بدروم + أرضي + أول متكرر + ثاني متكرر + روف حديقتين امامية وخلفية البدروم مع الأرضي متصلين بسلم داخلي (فيلا دوبليكس) بإجمالي مساحة 620 متر مربع كل دور من الأدوار المتكررة شقتين شقة أمامية وشقة خلفية زكل شقة 170 متر مساحة الأرض: 620متر مربع على ناصية عبارة عن تقاطع شارع رئيسي عرض 25 متر مع شارع فرعي عرض 8 متر وتطل على الحديقة والمسجد الرئيسي بالحي د.أشرف كمال جوال . وواتس 00905524886480