فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع

فيلا جديده اول ساكن واسعه في منطقة القوز الشارقه للبيع تتكون من 6 غرف نوم ماستر صالتنان وسعتان , مجلس , مطبخ كبير , غرفه خدم , غرفه خزين , مواقف للسيارات , شارع قار مساحه الفيلا : 7500 قدم مربع السعر المطلوب 3,5 مليون قابل ضمن الحدود الفيلا لم تسكن من قبل real estate