(للبيع)
|فيلا جديده اول ساكن واسعه في منطقة القوز الشارقه للبيع تتكون من 6 غرف نوم ماستر صالتنان وسعتان , مجلس , مطبخ كبير , غرفه خدم , غرفه خزين , مواقف للسيارات , شارع قار مساحه الفيلا : 7500 قدم مربع السعر المطلوب 3,5 مليون قابل ضمن الحدود الفيلا لم تسكن من قبل real estate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع- Al Goaz -al Sharjah
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082336
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