فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فيلا جديده اول ساكن واسعه في منطقة القوز الشارقه للبيع تتكون من 6 غرف نوم ماستر صالتنان وسعتان , مجلس , مطبخ كبير , غرفه خدم , غرفه خزين , مواقف للسيارات , شارع قار مساحه الفيلا : 7500 قدم مربع السعر المطلوب 3,5 مليون قابل ضمن الحدود الفيلا لم تسكن من قبل real estate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع- Al Goaz -al Sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082336
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