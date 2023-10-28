(For Sale)
|فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد فيلا جديده اول ساكن فخمة جدا مكونه من : 12 غرفة ماستر 3 صالات 3 مجالس كبيرة غرفة الصالة الرياضية غرفة جاكوزي غرفة ساونا عدد 2 حمامات سباحة مصعد موقف سيارات مغطى غرفة سائق ملحق خارجي مطبخ جناح غرفتين غرفة خادمة غرفة غسيل لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعي VH982730 رقم الرخصة: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|محمد بن زايد
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- محمد بن زايد
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247542
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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