فيلا بفيلات التجمع الخامس قرب التسعين الرئيسي و المشفي الجوي علي ميدان

فيلا كاملة للبيع بالتجمع الخامس ، موقع راقي جدا ، مستوي سكن الدور شقة كاملة مساحة الدور 330م بيزمنت و ارضي و اول و ثاني و روف البيزمنت نصفه جراج و غرفة بحمام للحارس و مخزن و النصف الآخر دوبلكس مع الدور الارضي . الدور الأول شقة كبيرة كاملة نص تشطيب الدور الثاني شقة كاملة نص تشطيب الروف مبني تقريبا 150م متشطب و الباقي ترأس فاضي الفيلا كاملة ابواب الشقق و النوافذ و البنطلونات كاملة أساسيات الكهرباء و السباكة اسانسير 5 وقفات مداخل و سلالم متشطبة و كذلك الواجهة خالصة مصالحة الروف مع جهاز المدينة