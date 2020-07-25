فيلا بفيلات التجمع الخامس قرب التسعين الرئيسي و المشفي الجوي علي ميدان

(للبيع)
|فيلا كاملة للبيع بالتجمع الخامس ، موقع راقي جدا ، مستوي سكن الدور شقة كاملة مساحة الدور 330م بيزمنت و ارضي و اول و ثاني و روف البيزمنت نصفه جراج و غرفة بحمام للحارس و مخزن و النصف الآخر دوبلكس مع الدور الارضي . الدور الأول شقة كبيرة كاملة نص تشطيب الدور الثاني شقة كاملة نص تشطيب الروف مبني تقريبا 150م متشطب و الباقي ترأس فاضي الفيلا كاملة ابواب الشقق و النوافذ و البنطلونات كاملة أساسيات الكهرباء و السباكة اسانسير 5 وقفات مداخل و سلالم متشطبة و كذلك الواجهة خالصة مصالحة الروف مع جهاز المدينة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Leila Hegazi
|التليفون:
|01099507201
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|العنوان:
|التجمع الخامس القاهرة الجديدة قرب التسعين و الجامعة الامريكية- التجمع الخامس القاهرة الجديدة قرب التسعين و الجامعة الامريكية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063877
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