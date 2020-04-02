فيلا بسعر شقة وبالتقسيط على 10 سنين

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تفاصيل الإعلان
بسعر 2 مليون و 700 الف . امتلك فيلتك بتصميم مودرن فى ارقى مناطق القاهرة الجديدة و على بعد 5 دقايق من العاصمة الادارية الجديدة. فيلتك بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنين .هتسكن فى كمبوند متميز ( اكبر كريسين لجونز – اكبر تراك خيل – نادى رياضى – كلوب هاوس ) . لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الوحدة كلمنا على : 01276211689
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/4/2020
رقم الإعلان: 2057221
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