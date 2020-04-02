فيلا بسعر شقة وبالتقسيط على 10 سنين

بسعر 2 مليون و 700 الف . امتلك فيلتك بتصميم مودرن فى ارقى مناطق القاهرة الجديدة و على بعد 5 دقايق من العاصمة الادارية الجديدة. فيلتك بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنين .هتسكن فى كمبوند متميز ( اكبر كريسين لجونز – اكبر تراك خيل – نادى رياضى – كلوب هاوس ) . لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الوحدة كلمنا على : 01276211689