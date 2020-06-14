فيلا بحديقة وروف إيجار الساحل الشمالي

حديقة أمامية بحري, مرجيحة كبيرة لثلاثة أفراد, تكييفات سبليت شارب 3 حصان "متاح التأجير بدونها ويوجد 3 مراوح " , كافة الأجهزة الكهربائية , 3غرف نوم منهم غرفة بحمام داخلي , بكل غرفة عدد 2 سرير ودولاب (مرفق2مراتبه زيادة), 3 حمام , المطبخ أمريكى مفتوح على الريسيبشن , والفيلا لهاروف بكامل مساحتها ويرى البحر بوضوح ومجهز بكشافات إضاءة , يحدد السعرحسب الوقت والمدة , لمزيدمن الصور خارجية وداخلية للفيلا يمكن إرسالها بالواتس أب , يتم الحجز مسبقاَ بالتواصل بالتليفون مع المالك.