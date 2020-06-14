فيلا بحديقة وروف إيجار الساحل الشمالي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا بحديقة وروف إيجار الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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حديقة أمامية بحري, مرجيحة كبيرة لثلاثة أفراد, تكييفات سبليت شارب 3 حصان "متاح التأجير بدونها ويوجد 3 مراوح " , كافة الأجهزة الكهربائية , 3غرف نوم منهم غرفة بحمام داخلي , بكل غرفة عدد 2 سرير ودولاب (مرفق2مراتبه زيادة), 3 حمام , المطبخ أمريكى مفتوح على الريسيبشن , والفيلا لهاروف بكامل مساحتها ويرى البحر بوضوح ومجهز بكشافات إضاءة , يحدد السعرحسب الوقت والمدة , لمزيدمن الصور خارجية وداخلية للفيلا يمكن إرسالها بالواتس أب , يتم الحجز مسبقاَ بالتواصل بالتليفون مع المالك.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف راشد
التليفون: 01007290340 - 01223485414

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيلا الرحاب - رقم 299 - مدخل 31 - شارع 6- قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061186
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