فيلا بجاردن للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت اكتوبر mountain view chillout

فيلا بحديقة للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت - mountain view chillout أكتوبر الفيلا مساحة 313 متر و حديقة 343 متر 5 غرف - 3 حمام - ريسبشن - حديقة موقع متميز بالقرب من ميدان جهينه و مول العرب و مستشفى دار الفؤاد ونادى الصيد و جامعة مصر بمقدم 823,400 و تقسيط على 7 سنين بدون فوائد للتواصل والاستفسار على : 01143250228