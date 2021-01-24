فيلا بجاردن للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت اكتوبر mountain view chillout

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا بجاردن للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت اكتوبر mountain view chillout - في 6 أكتوبر مصر

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فيلا بحديقة للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت - mountain view chillout أكتوبر الفيلا مساحة 313 متر و حديقة 343 متر 5 غرف - 3 حمام - ريسبشن - حديقة موقع متميز بالقرب من ميدان جهينه و مول العرب و مستشفى دار الفؤاد ونادى الصيد و جامعة مصر بمقدم 823,400 و تقسيط على 7 سنين بدون فوائد للتواصل والاستفسار على : 01143250228
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohab
التليفون: 01143250228

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العنوان: mountain view chillout- mountain view
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 823,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083260
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