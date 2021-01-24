فيلا بجاردن للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت اكتوبر mountain view chillout

(للبيع)
|فيلا بحديقة للبيع فى ماونتن فيو تشيل اوت - mountain view chillout أكتوبر الفيلا مساحة 313 متر و حديقة 343 متر 5 غرف - 3 حمام - ريسبشن - حديقة موقع متميز بالقرب من ميدان جهينه و مول العرب و مستشفى دار الفؤاد ونادى الصيد و جامعة مصر بمقدم 823,400 و تقسيط على 7 سنين بدون فوائد للتواصل والاستفسار على : 01143250228
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohab
|التليفون:
|01143250228
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|العنوان:
|mountain view chillout- mountain view
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083260
5,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
4,500,000 جنيه