(للبيع)
|فيلا باكتوبر بالحى السابع فيلا مستقلة بالحى السابع باكتوبر مساحة الارض 300م مبنيه بدروم وارضى واول تشطيب سوبر لوكس . وصف الفيلا 5 غرف نوم و 4 حمام وريسبشن 5 قطع تشطيب سوبر لوكس . القطعة تبعد عند نادى اكتوبر خطوات فقط مطلوب 4 مليون و500 الف. للتواصل/ 01099339927
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سعد عزت
|التليفون:
|01099339927
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|العنوان:
|القطعة تبعد عند نادى اكتوبر خطوات- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058832
390,000 جنيه