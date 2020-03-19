فيلا باكتوبر بالحى السابع فيلا مستقلة بالحى السابع باكتوبر مساحة الارض 300م مبنيه بدروم وارضى واول تشطيب سوبر لوكس . وصف الفيلا 5 غرف نوم و 4 حمام وريسبشن 5 قطع تشطيب سوبر لوكس . القطعة تبعد عند نادى اكتوبر خطوات فقط مطلوب 4 مليون و500 الف. للتواصل/ 01099339927