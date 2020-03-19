فيلا باكتوبر بالحى السابع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا باكتوبر بالحى السابع - في 6 أكتوبر مصر

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فيلا باكتوبر بالحى السابع فيلا مستقلة بالحى السابع باكتوبر مساحة الارض 300م مبنيه بدروم وارضى واول تشطيب سوبر لوكس . وصف الفيلا 5 غرف نوم و 4 حمام وريسبشن 5 قطع تشطيب سوبر لوكس . القطعة تبعد عند نادى اكتوبر خطوات فقط مطلوب 4 مليون و500 الف. للتواصل/ 01099339927
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سعد عزت
التليفون: 01099339927

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العنوان: القطعة تبعد عند نادى اكتوبر خطوات- 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 45,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058832
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صورة الاعلان: فيلا للبيع بكمبوند صبور علي مساحة 123 م دقايق من ميدان جهينة - في 6 أكتوبر مصر

فيلا للبيع بكمبوند صبور علي مساحة 123 م دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فيلا للبيع في كمبوند صبور دقايق من ميدان جهينة علي مساحة 123 م تقسيم مميز ( 3 غرف – 2 حمام – ريسبشن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

390,000 جنيه

19/3/2020
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