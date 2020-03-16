فيلات مميزة بدون مقدم علي فيو 50 فدان من المساحات الخضرا بالقاهرة الجديدة

امتلك فيلاتك بسعرمميز جدا من شركة مدينة نصر للعقارات بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد باميز موقع في القاهرة الجديدة علي طريق السويس دقايق من وسط البلد ومصر الجديدة الكمبوند كله فلل ودا بيضمن ليك انك تعيش في قلب مجتمع راقي وانك تحصل علي خدمات مميزة بلاضافة لفيو مميز جدا علي مساحة 1300 فدان من المساحات الخضرا والاجونز امتلك فليتك واستفيد من عرض السداد بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل كلمنا 01211411556