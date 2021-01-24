(للبيع)
|فيلات مدينة سفنكس الجديده | كومباوند وادي النخيل طريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 51 فيلات رائعه باحدي مدن الجيل الرابع والاستلام فوري دوبلكس مع رووف بسعر 1,650,000 جنيه مصري فيلا 1000 متر بسعر 3,150,000 جنيه مصري فيلا 1500 متر بسعر 3,500,000 جنيه مصري فيلا 3000 متر بسعر 4,500,000 جنيه مصري يضاف 2,5% عمولات التسويق . الخبير العقاري ياسر شعبان مكتب دولفين للتسويق العقاري 01200373573 00201200373573
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر شعبان
|التليفون:
|01200373573
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- كومباوند وادي النخيل بمدينة سفنكس الجديده
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081282
5,500,000 جنيه
4,500,000 جنيه
2,600,000 جنيه