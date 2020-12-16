فيلات لافيردي العاصمة الاداريه – La Verde New Capital

laverde cassette هو أول كمبوند فيلات في ال R8 علي المحور المركزي مباشرة وبجوار كمبوند أناكاجي العاصمة الإداريه الجديده المشروع كله 200 فيلا على مساحة 60 فدان وهيكون مبني علي مساحة 10 % وبالتالي هنضمنلك مزيد من الخصوصية والهدوء والروقان بالإضافة إلى ذلك وجود حمام سباحة خاص لكل فيلا لأننا نهتم بخصوصية العميل أنواع الوحدات في مشروع لافيردي الجديد تاون و توين و ستاند الون للاستعلام 01119811423 خدمات مشروع لافيردي 2 كلوب هاوس ومبني طبي متكامل وهايبر ماركت ومول تجاري وتراك للجري وتراج للعجل