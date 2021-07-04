فيلات سكاي للبيع 250م– كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى

(للبيع)

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صورة الاعلان: فيلات سكاي للبيع 250م– كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى - في القاهرة مصر

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فيلات سكاي للبيع 250م– كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى سعر متر ب 8250 بيخص مساحات سكاي فيلا و الرووف فيلاو معاها 50 متر جاردن 5غرفة –ريسبيشن–2حمام–محارة وحلوق مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش مواصفات المشروع هو كمبوند متكامل إدارى - تجارى – سكنى / وهو يبعد عن كارفور المعادى ب 10 دقائق ويبعد عن مدينه نصر ب 10 دقائق وعن التجمع والمطار ب 10 دقيقه . الخدمات : 1- Ascenseur وهيكون لكل بلوك 3 Ascenseur حموله 8 افراد و 12 فرد وعند انقطاع الكهرباء توجد بطاريات للنقل للنزول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام السبع للعقارات Essam El Seba Real Estate
التليفون: 0201159565878

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العنوان: فيلات سكاي للبيع 250م– كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى- الهضبة الوسطى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098730
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