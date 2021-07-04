فيلات سكاي للبيع 250م– كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى سعر متر ب 8250 بيخص مساحات سكاي فيلا و الرووف فيلاو معاها 50 متر جاردن 5غرفة –ريسبيشن–2حمام–محارة وحلوق مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش مواصفات المشروع هو كمبوند متكامل إدارى - تجارى – سكنى / وهو يبعد عن كارفور المعادى ب 10 دقائق ويبعد عن مدينه نصر ب 10 دقائق وعن التجمع والمطار ب 10 دقيقه . الخدمات : 1- Ascenseur وهيكون لكل بلوك 3 Ascenseur حموله 8 افراد و 12 فرد وعند انقطاع الكهرباء توجد بطاريات للنقل للنزول