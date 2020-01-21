(للبيع)
|فيلاتنا الدوبلكس باكتوبر دلوقتى تقدر تمتلك فيلا دوبلكس دورين مع حديقة لاتقل عن 125 متر ودا لما تختار المساحة المناسبة ليك من بين مساحات تبدا من ( 268 – 287 -297 -298 -302 ) متر الفيلا مقسمة دورين اصغر مساحة فيها مقسمة كالاتى: الدور الارضى المنخفض وهو عبارة عن رسبشن وحمام ومطبخ وغرفة مكتب او مربية وغرفة ماستر بحمام للضيوف.الدور الثانى مقسم كالاتى ليفنج رووم وكيتشنات وحمام وغرفتين وغرفة ماستر بحمام ودريسنج، كل دا وفيه تصميمات كتيرة تقدر تختار المناسب ليك ، كمان فيه امكانية اننا نشطبلك شقتك باقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01092222039
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050823
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