فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات - في القاهرة مصر

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فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات ضمان سنتين و تحديث سنة مجانا لغه عربية + لغه انجليزية. تغطية شاملة لجميع انواع السيارات٢٢٥ ماركة وفحص شامل لجميع اجزاء السيارة .تعمل بالبلوتوث تحديث مجاني لمدة عام ضماااان لمدة عام سرعة فائقة فى الفحص فقط 20 ثانية بمواصفات خاصة للسيارات الموجودة بمصر تحديث مباشر من الانترنت باليوذرنايم والباسوورد .تشخيص شامل لجميع أجزاء السيارة .إدارة بيانات العملاء .قاعدة بيانات للصيانة وتسجيل الأعطال لكل سيارة. .تحديث الـبرنامج والسوفتوير بسهولة عن طريق الأنترن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجيبت كارتك
التليفون: 01068452308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084186
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