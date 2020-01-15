فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك - في القاهرة مصر

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فى Town Gate هتمتلك شقة بجاردن قريبة من الخدمات عيادات طبية ومدارس انترناشونال ومطاعم وكافيهات ومولات وجيم شقتك 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +غرفة مكتب +dressing room ) كل ده عندنا فى Town Gate بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد يلا بسرعة اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 276,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049199
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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