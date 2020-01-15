فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك

(للبيع)
|فى Town Gate هتمتلك شقة بجاردن قريبة من الخدمات عيادات طبية ومدارس انترناشونال ومطاعم وكافيهات ومولات وجيم شقتك 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +غرفة مكتب +dressing room ) كل ده عندنا فى Town Gate بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد يلا بسرعة اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|276,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049199
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