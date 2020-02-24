فى Sun Capital هتعيش حياة الملوك وانت فى شقتك

(للبيع)
|عيش حياة الملوك وامتلك شقتك فى Sun Capital بالقرب من نادي صحي واجتماعي ومولات تجارية باجمد البراندات العالمية برؤية مميزة ع البحيرات الصناعية ولاند سكيب شقتك 158 م (ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبلتقسيط ع 7سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى Sun Capital
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054026
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