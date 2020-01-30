فى Sun Capital خدماتك كلها حواليك

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Sun Capital وخليك قريب من كل خدماتك مبانى ادارية ومولات تجارية و3 فنادق عالمية ومستشفيات شقتك 175 م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى Sun Capital
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|246,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051054
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