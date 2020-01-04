فى Paris Mall هتقدر تختار نظام السداد اللى يريحك

(للبيع)
|اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك محلك بالدور الاول فى باريس مول 31م تشطيب رخام +محارة باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي بانظمة سداد مختلفة واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بنظام السداد اللى يريحك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047620
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