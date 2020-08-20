فى LaFayette mall هتمتلك محل بواجهه ع الممر السياحى

امتلك محلك فى LaFayette mall واستمتع بواجهه مميزة ع ممشى سياحى بالدور 4 امام فندق الماسة وقريب من كل خدمات المول المميزة Magic Planet و بولينج وKids area باقل مقدم وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى حى الداون تاون بالعاصمة الادارية