فى LaFayette mall هتمتلك محل بواجهه ع الممر السياحى

(للبيع)
|امتلك محلك فى LaFayette mall واستمتع بواجهه مميزة ع ممشى سياحى بالدور 4 امام فندق الماسة وقريب من كل خدمات المول المميزة Magic Planet و بولينج وKids area باقل مقدم وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى حى الداون تاون بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|431,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065583
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