فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى موقع متميز فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات و ارض المعارض و جامعة روسية بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى الحق قبل غيرك وكلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 191,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064106
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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28/7/2020
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28/7/2020
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28/7/2020
صورة الاعلان: اسهر في افخم المطاعم واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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28/7/2020
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