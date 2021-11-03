فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

(للبيع)
|البحر جالك لحد عندك ووفرنا عليك مشوار البحر لان الشالية بتاعك على البحر مباشرةعشان تستمتع انت واسرتك بجمال المياة الفيروزية والرمال الناعمة الذهبية الشالية مساحتة 95م بيتقسم ل(3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) والشالية مفروش بالكامل يعنى جاهز انك تستمتع باجازتك علطول من غير ما تضيع الوقت فى تجهيزة والقرية خدماتها كتير جدا منها: •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب مقدم الشالية 73 الف والباقى بالتقسيط المريح جدا لحجز وحدتك تقدر تتواصل معانا فون او واتس اب على :010139
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109927
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