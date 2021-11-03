فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

البحر جالك لحد عندك ووفرنا عليك مشوار البحر لان الشالية بتاعك على البحر مباشرةعشان تستمتع انت واسرتك بجمال المياة الفيروزية والرمال الناعمة الذهبية الشالية مساحتة 95م بيتقسم ل(3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) والشالية مفروش بالكامل يعنى جاهز انك تستمتع باجازتك علطول من غير ما تضيع الوقت فى تجهيزة والقرية خدماتها كتير جدا منها: •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب مقدم الشالية 73 الف والباقى بالتقسيط المريح جدا لحجز وحدتك تقدر تتواصل معانا فون او واتس اب على :010139