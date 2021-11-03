فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

البحر جالك لحد عندك ووفرنا عليك مشوار البحر لان الشالية بتاعك على البحر مباشرةعشان تستمتع انت واسرتك بجمال المياة الفيروزية والرمال الناعمة الذهبية الشالية مساحتة 95م بيتقسم ل(3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) والشالية مفروش بالكامل يعنى جاهز انك تستمتع باجازتك علطول من غير ما تضيع الوقت فى تجهيزة والقرية خدماتها كتير جدا منها: •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب مقدم الشالية 73 الف والباقى بالتقسيط المريح جدا لحجز وحدتك تقدر تتواصل معانا فون او واتس اب على :010139
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: greenstone
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 73,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109927
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك برفاهية اكتر مع عيلتك و ابدأ حياة جديدة فى Paradise راس سدر و امتلك شاليه بتشطيب اكسترا سو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى - في جنوب سيناء مصر

للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع كل اجازة مع عيلتك على اجمل شاطئ رملى في لاسيرينا باى لان شاليهك على البحر مباشرة يعني اولادك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

جيبنالك البحر لحد عندك فى لاسيرينا باى راس سدر الشالية بموقع متميز على البحر مباشرة وبرووف هتقدر تست.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا باى الساحرة براس سدر حيث المياةالصافية والرمال الناعمة امتلك شاليهك واستمتع باجمل اطلالة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان - في جنوب سيناء مصر

بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور على شالية على البحر علطول يبقى شاليهك موجود فى لاسيرينا باى و مش هتشيل هم انك تفرشة لانة مفروش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى - في جنوب سيناء مصر

احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احجز شاليهك في لاسيرينا باي بفيو على البحر ولا اروع واستمتع باطلالة ساحرة انت واسرتك الشالية مساحتة8.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شالية بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم بسيط - في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا باى هتصحي كل يوم والبحر قدامك دة لاننا جبنالك البحر لحد عندك قدام شاليهك استمتع بشالية.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

راحتك تهمنا ومش هتلاقى راحتك غير في مكان فية بحر عشان كدة جبنالك شالية بتراس ورؤية مباشرة للبحر في ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليه بجاردن على البحر مباشرة في لاسيرينا باى بمقدم خيالي - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجاردن على البحر مباشرة في لاسيرينا باى بمقدم خيالي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك على اجمل شاطئ رملي في راس سدر واستمتع بالرمال الذهبية والمياة الفيروزية يعني هتطلع من شاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع ع بعد خطوات من مارينا للصيد فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ع بعد خطوات من مارينا للصيد فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بهواية الصيد كل يوم مع احلى غروب للشمس فى اجمل قرى راس سدر و امتلك شاليه 75م ( 2 غرفة + حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز في راس سدر واستلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بموقع مميز في راس سدر واستلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ايوة زي ما قريت شالية في موسى كوست وتقدر تستلمه علطول بفيو حمامات السباحه وكمان فيو كريستال لاجونا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

11/10/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ع المفتاح باجمل فيو بحر ف nobu قلب راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ع المفتاح باجمل فيو بحر ف nobu قلب راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك وسط ارقى الخدمات باقل المقدمات شاليهك استلام فوري وكمان تشطيب كامل تطلق موسي كوست مرحلة جديدة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

12/9/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش السعادة مع عيلتك واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى فى راس سدر شاليهك 120 م ( غرفتين +حمام + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

عيش حياه الرفاهية وامتلك شالية علي المفتاح تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية للبيع في موسي كوست راس سدر لان تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في جو معتدل طول السنة واستمتع بجمال المناظر الطبعيه مساحه 127م 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

7/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager