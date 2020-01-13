فى لاسيرينا بالم بيتش هترجع طاقتك الايجابية كل ويك اند

كل ويد اند رجع طاقتك الايجابية وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م ( 2 غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس قريب من البحر واكوا بارك وحمامات السباحة بسعر مغرى جدا واسعار ولا فى الخيال يلا من غير تفكير كلمنا على 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش