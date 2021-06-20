فى كمبوند الموندو هتمتلك شقة بفيو مميز ع لاند سكيب و كريستال لاجون

(للبيع)
|بفيو مميز ع كريستال لاجون و لاند سكيب امتلك شقتك بكمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل ملاعب و club house ومناطق للجرى والدراجات شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب111 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو فى العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097485
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