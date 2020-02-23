فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر

متشطيب سوبر لوكس بالتقسيط علي 8 سنين ، الشاليه 100 متر . القرية متكاملة الخدمات : -اول اكوا بارك فى البحر – مطاعم وكافيهات على البحر – حمامات سباحة على البحر – اول سينما شاطئية فى السخنة على البحر – جيم على البحر – ملاعب شاطئي – منطقة مخصصة للحفلات على البحر .هتمتلك شاليهك علي البحر بمقدم 150 الف وتقسيط حتي 9 سنين بدون فوائد