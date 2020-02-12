فى راس سدر شاليهك استلام فورى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى راس سدر شاليهك استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه استلام فورى 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك للكبار والصغار بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052553
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صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك الموجودة اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت عشان تاخد احلى جولة باليخت واستلم شا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدماتك اللي هتخلي اولادك مبسوطين في مصيفهم وكمان ممكن تستثمر في اي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل بحر في راس سدر وعيش اجمل ايام حياتك في هدوء واستجمام واسترخاء وبدون اي ازعاج وزحمة وجمب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: اطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة واستمتع بأحلي بحر وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بأقل سعر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بأقل سعر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وممكن تستثمر فيه براحتك طول ايام السنة وتصيف وتشتي مع عيلتك او م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: بخدمات فندقية مميزة شاليهك استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بخدمات فندقية مميزة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع بخدمات الفندق ال5 نجوم واجمل اكوا بارك وكافيهات ومطاعم شاليهك 1.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

11/2/2020
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صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك برووف علي البحر وشوف اجمل فيو من شاليهك واستمتع مع اولادك بالاكوا بارك وحمامات سباحة وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى قريب من حمامات سباحة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل حمامات السباحة مع عيلتك وامتلك شاليهك 125 م تشطيب سوبر لوكس استلام فورى (3 غرف نوم +ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: صيف واتبسط وعيش احلي ايام مع عيلتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف واتبسط وعيش احلي ايام مع عيلتك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتصيف وتتبسط وتعيش احلي ايام مع عيلتك واولادك في راس سدر وممكن تصيف مع صحابك وتقضي الويك اند معاهم ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر مباشرة بأقل الاسعار ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة رائعة واستمتع انت واولادك بافضل الخدمات الفندقية المميزة واكوا بارك وحمامات سباحة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك بأقل مقدم واطول فترة سداد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك بأقل مقدم واطول فترة سداد في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي وصيف في راس سدر براحتك في اي وقت وعلي اجمل فيو علي البحر وجمب كل الخدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي اجمل لاند سكيب في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي اجمل لاند سكيب في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

علي اجمل فيو للاند سكيب امتلك شاليهك في راس سدر واولادك هيبقوا فرحانين وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل الاسعار بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك وسط كل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر بعيد عن الزحمة وهتصيف في هدوء واسترخاء وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

6/2/2020
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