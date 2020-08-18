فى حى الدوان تاون امتلك محلك فى لافاييت مول

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صورة الاعلان: فى حى الدوان تاون امتلك محلك فى لافاييت مول - في القاهرة مصر

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فى حى الداون تاون امتلك محلك بلافاييت مول 28 م بالدور الارضى قريب من skating center و مركز البولينج امام فندق الماسة مباشرة وقريب من حى الوزارات بالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى حى الداون تاون بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 448,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065321
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