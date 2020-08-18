فى حى الدوان تاون امتلك محلك فى لافاييت مول

(للتقسيط)
|فى حى الداون تاون امتلك محلك بلافاييت مول 28 م بالدور الارضى قريب من skating center و مركز البولينج امام فندق الماسة مباشرة وقريب من حى الوزارات بالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى حى الداون تاون بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|448,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065321
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