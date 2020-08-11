فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف

(للبيع)
|شاليهك دور تانى بروف فى راس سدر 105 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع بالصيف فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064821
77,000 جنيه