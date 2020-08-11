فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف

(للبيع)

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صورة الاعلان: فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك دور تانى بروف فى راس سدر 105 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع بالصيف فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064821
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صورة الاعلان: لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لاجمل اللحظات في الطف جو تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

11/8/2020
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