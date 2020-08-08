فى تاون جيت هتمتلك شقة بالخصوصية اللى نفسك فيها

(للتقسيط)
|عيش الخصوصية اللى نفسك فيها وامتلك شقتك 155 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من خدماتك مستشفيات ومول تجارى وبيوتى سنتر وكافيهات ومطاعم وخدمات تانية كتير قريب من مسجد الفتاح العليم وحى السفارات باقل سعر وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بخصوصية ملهاش مثيل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064532
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