فى اول مول تجارى بالكامل امتلك محلك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك محل فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية 35 م بالدور 4 امام فندق الماسة وقريب من منطقة المطاعم وسينيمات باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063381
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