(للبيع)
|فى العاصمة السياحية هتمتلك شقتك قريب من مول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وملاهى و3 فنادق عالمية ومطاعم وكافيهات تعمل بالطاقة الشمسية شقتك 171 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وخليك قريب من اكبر مول بالعاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|246,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055416
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