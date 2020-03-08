فى العاصمة السياحية هتمتلك شقتك قريب من مول مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى العاصمة السياحية هتمتلك شقتك قريب من مول مصر - في الجيزة مصر

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فى العاصمة السياحية هتمتلك شقتك قريب من مول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وملاهى و3 فنادق عالمية ومطاعم وكافيهات تعمل بالطاقة الشمسية شقتك 171 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وخليك قريب من اكبر مول بالعاصمة السياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 246,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055416
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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القسم: 

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5/3/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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5/3/2020
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بفيو رائع على منطقة الأهرامات امتلك شقتك فى Sun Capital

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

3/3/2020
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اسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر

(للتقسيط)

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دلوقتى هتقدر تسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر وسط اجمل المساحات الخضراء وكل خدماتك مطاعم وك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام - في الجيزة مصر

شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

160متر خلفى منطقة ز 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - سوبر لوكس - الدور التانى - تحم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

575,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: لحياة هادية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في الجيزة مصر

لحياة هادية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عيش حياة هادية وامتلك شقتك بجاردن خاصة فى العاصمة السياحية قريب من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وبرؤ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

2/3/2020
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