فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باجمل حديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من مطار العاصمة وطريق السخنة وقريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وسط مساحات خضراء وخدمات ملهاش مثيل باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش واستمتع باجمل حديقة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|339,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063057
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