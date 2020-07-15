فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باجمل حديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من مطار العاصمة وطريق السخنة وقريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وسط مساحات خضراء وخدمات ملهاش مثيل باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش واستمتع باجمل حديقة فى العاصمة الادارية