فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

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صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك - في السويس مصر

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عيش مبسوط وسط عيلتك وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وحمامات سباحة وسينيمات ومسرح كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وعيش مبسوط مع عيلتك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 172,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047127
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكل فى افخم المطاعم والكافيهات وامتلك شاليه 90م تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فلوسك استثمرها صح وامتلك شاليه فى السخنة تشطب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة وممكن تصيف في اي وقت في السنة وجمب كل خدماتك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك - في السويس مصر

في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
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248,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
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177,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

غير جو وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بال.
العنوان:

السويس - مصر
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166,000 جنيه

29/12/2019
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صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى السخنة - في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بحديقة فى السخنة 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من.
العنوان:

السويس - مصر
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144,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت وخلي حياتك احلي وصيف طول السنة براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وشا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس مفروش - في السويس مصر

شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس مفروش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة تشطيب سوبر لوكس وبالفرررش وبأقل الاسعار وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: خليك لذيذ وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

خليك لذيذ وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بلذة الطبيعة وامتلك شاليه وسط خدماتك مطاعم وجيم وسبا واكوا بارك وحمامات سباحة 125م بروف (3 غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى احلى واقرب بحر فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك فى احلى واقرب بحر فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى احلى واقرب بحر فى السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وجيم تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: لسه قدامك فرصة كبيرة فى امتلاك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

لسه قدامك فرصة كبيرة فى امتلاك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصتك كبيرة فى امتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: فرشك موجود في شاليهك في السخنة - في السويس مصر

فرشك موجود في شاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروش وانسي هم الفرش وتعالي صيف بشنطة هدومك بس وكمان هتستمتع بخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة - في السويس مصر

انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في العين السخنة وانسي الدنيا وانسي الناس وروح مصيفك وعيش حياتك في روقان وجمب كل احتياجا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مفاجاة السنة الجديدة شاليهك استلام فورى فى راس سدر - في السويس مصر

مفاجاة السنة الجديدة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

الحق مفاجاة السنة الجديدة واستلم شاليهك فورى قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

25/12/2019
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