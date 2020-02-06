فى ارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وعيش برقى قريب من حى السفارات وفندق الماسة وسط الرفاهية والمساحات الخضراء شقتك 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) باقل سعر واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و عيش برقى ورفاهية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|375,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051889
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