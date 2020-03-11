فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك

(للبيع)
|امتلك شاليهك فى السخنة اول بتراس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع باجمل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل اماكن السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055667
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