فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك - في السويس مصر

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امتلك شاليهك فى السخنة اول بتراس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع باجمل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل اماكن السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 181,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055667
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صورة الاعلان: استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل لحظة فى حياتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليهك فى السخنة 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك من المميزين وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير - في السويس مصر

في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير

(للبيع)

- في السويس مصر

الحق العرض الكبير وبلاش تأخير وامتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+.
العنوان:

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القسم: 

113,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك - في السويس مصر

امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل اكوا بارك واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات من حمامات سباحة و.
العنوان:

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135,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى بالم بيتش بروف وسط خدماتك اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر افضل استثمار وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة بجاردن 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

8/3/2020
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صورة الاعلان: غير مودك وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

غير مودك وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلى مودك احلى وعيش معانا فى السخنة وسط اجمل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومسرح وس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصتك للتميز وامتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بنماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ رملي هتستمتع بالمصيف في السخنة - في السويس مصر

علي اجمل شاطئ رملي هتستمتع بالمصيف في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الخاص علي اجمل شاطئ رملي واستمتع بالمصيف طووول السنة مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 115م (3.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه واستمتع بكل حاجه حواليك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه واستمتع بكل حاجه حواليك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل خدماتك اللى حواليك وامتلك شاليه 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: لكل عشاق الصيد امتلك شاليه 90م فى السخنة - في السويس مصر

لكل عشاق الصيد امتلك شاليه 90م فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بصيد احلى سمك فى اجمل مارينا للصيد فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليهك 90م (غرفتين +رسبشن+مطبخ .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف - في السويس مصر

شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وسينمات شاليهك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة - في السويس مصر

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك بجاردن خاص ملهوش مثيل فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90م (2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش المتعة مع اطفالك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باكبراكوا بارك وملاهى للاطفال وحمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة - في السويس مصر

خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وجمب خدماتك من حمامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

5/3/2020
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