فورا مطلوب لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين وم

(فرصة عمل)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engjob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|القاهره - المعادي- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058519
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