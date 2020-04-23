فورا مطلوب لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين وم

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: engjob
التليفون: 01151020771

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العنوان: القاهره - المعادي- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058519
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج - في القاهرة مصر

فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج والرى لفروعها بمصر والسعودية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج - في القاهرة مصر

فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج والرى لفروعها بمصر والسعودية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين ومساحين وفنين جميع التخصصات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوا - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

14/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تسعير للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس تسعير للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى كبرى شركات المقاولات مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مهندس تسعير وحاسب كميات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/3/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المبان - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المبان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المباني الزجاجيه １-مهند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات مهندس انتاج اغذية مراقب جودة ١- مهندس انتاج تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

٢- مراقب جودة سبق وان عمل في مجال تصنيع اللحوم خبرة لا تقل عن سنتين بكالوريوس كيمياء او كلية ز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بشركة مقاولات بمدينة الرياض - السعودية تطلب التخصصات التاليه . الرجاء الالتزام بالشروط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

6/2/2020
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