فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1-محاميين 2-مستشار قانونى وعقود 3-باحث قانوني 4-محاسبين مراجعة مالية قانونية 5-محاسبين قانوني 6-موظفين تخليص جمركى (يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات) يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال