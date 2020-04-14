(طلب عمل)
|فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1-محاميين 2-مستشار قانونى وعقود 3-باحث قانوني 4-محاسبين مراجعة مالية قانونية 5-محاسبين قانوني 6-موظفين تخليص جمركى (يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات) يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|القاهره- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058578
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