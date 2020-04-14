فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر

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تفاصيل الإعلان
فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1-محاميين 2-مستشار قانونى وعقود 3-باحث قانوني 4-محاسبين مراجعة مالية قانونية 5-محاسبين قانوني 6-موظفين تخليص جمركى (يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات) يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01151020771

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العنوان: القاهره- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058578
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مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2- محاسبين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2020
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