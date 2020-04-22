(مطلوب)
|فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج والرى لفروعها بمصر والسعودية والكويت مهندسين الكتروميكانيكال - وظائف مهندس مهندسين الرى - مهندسين معالجه المياه مهندسين تعدين - مهندسين فلزات مهندسين الكترونيات - مهندسين طاقة شمسية مهندسين هندسة انظمة الدمج – مهندسين نسيج – كميائين خريجي كليات العلوم (يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات) يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى eng.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engjob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|القاهره - المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058405
1 جنيه
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