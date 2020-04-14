(للشراء (مطلوب))
|فوراً مطلوب لكبرى الشركات القابضه بمجال التعدين والطاقة الشمسية والنسيج والرى لفروعها بمصر والسعودية والكويت مهندسين تعدين مهندسين فلزات مهندسين الكترونيات - مهندسين طاقة شمسية مهندسين الكتروميكانيكال - وظائف مهندس مهندسين الرى - مهندسين معالجه المياه مهندسين هندسة انظمة الدمج – مهندسين نسيج – كميائين خريجي كليات العلوم يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات ) يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engjob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادي- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058050
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3,500 ريال
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