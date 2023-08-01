فواصل hpl - نورن ديزاين

(For Sale)
|الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقرص المكاتب -غرف تغيير الملابس -البارتشينز (partitions) كومباكت hpl الصيني -الهندي - الفرنسى فواصل وقواطيع الحمامات وابواب الحمامات بجميع اكسسوراتها الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) التواصل معانا علي الارقام التالية : contact us : Phone : 01270503183 & 01559862251 & 01211318909 & 01224332251 E-mail : nournhplcompact.corian@gmail.com whatsapp : :
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nourn compact hpl
|Telephone:
|01211318909
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 جنيه مصرى
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239828
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound