(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه صيانه مصاعد كبرى في المملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني ميكانيكا صيانه مصاعد خبره توفر الشركه ( سكن + اقامه + تامين + انتقالات ) المؤهل دبلوم صنايع لمن يريد برجاء ارسال السيره الذاتيه على Eng.kwader@gmail.com او الاتصال على 01033117747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098796
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30 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
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3,000 ريال
اتصل
3,000 ريال
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