(فرصة عمل)
|مطلوب فني ميكانيكا صيانه مصاعد للعمل بكبرى مصانع المصاعد بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) حاصل على مؤهل دبلوم صناعي خبره 3 سنوات على الاقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083172
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2,000 ريال
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4,000 ريال
2,000 ريال