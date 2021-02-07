فني ميكانيكا صيانه مصاعد

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) فني صيانه مصاعد حاصل على مؤهل دبلوم صناعي خبره جيده بالمجال لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com