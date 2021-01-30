فني ميكانيكا صيانه مصاعد

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه مصاعد كبرى بالمملكه العربيه السعوديه بمدينه ( جده ) فني ميكانيكا خبره في صيانه المصاعد حاصل على مؤهل دبلوم صناعي خبره 3 سنين على الاقل بمرتب مجزي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081960
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2,000 ريال
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