فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 : 5000ج وتحدد حسب الخبرة المقدمة – بنظام إقامة متكامل ) سكن – 3وجبات – مواصلات – أسبوع إجازة – حوافز وترقية سريعة ( – السن من 21 : 45 سنة – مؤهل اعدادي علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism