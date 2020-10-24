(فرصة عمل)
|فني كهربائي صيانات بارقي الامااكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصلات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة – 23 يوم شغل – 7 أيام إجازة – مؤهل ابتدائي علي الاقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070266
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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