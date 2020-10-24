فني كهربائي صيانات بارقي الامااكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصلات – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة – 23 يوم شغل – 7 أيام إجازة – مؤهل ابتدائي علي الاقل